La propuesta que Costa presentó el sábado prevé asignar a Portugal 34.900 millones de euros a precios corrientes. Son 400 millones menos que en la versión anterior de la presidencia irlandesa del Consejo de la UE y 1.400 millones más que en el planteamiento inicial de la Comisión Europea.

Una fuente diplomática portuguesa dijo a Lusa que la propuesta "va en la buena dirección", aunque sigue pendiente la financiación de ambos archipiélagos.

Lisboa valora que el texto incluya una partida adicional de cohesión de 140 millones de euros y reclama que se concreten también los fondos del POSEI, el programa europeo de apoyo a la agricultura de las regiones ultraperiféricas.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, pidieron en septiembre por carta que el próximo presupuesto mantenga al menos el nivel actual de apoyo a las regiones ultraperiféricas y las tasas de cofinanciación.

Junto a Azores y Madeira, esa categoría incluye a las islas Canarias y a territorios franceses de ultramar. Los tres países defienden fondos específicos para compensar los costes del alejamiento geográfico y la insularidad.

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Los ministros de la UE responsables de cohesión tienen previsto pronunciarse este lunes en Bruselas sobre una nueva estrategia para esas regiones. La negociación de las cifras del presupuesto seguirá el jueves y el viernes, cuando los jefes de Estado y de Gobierno examinen la propuesta de Costa en una cumbre extraordinaria.

El marco financiero plurianual fija los límites de gasto y las prioridades de la Unión durante siete años. Su aprobación requiere la unanimidad de los Estados miembros en el Consejo de la UE y el consentimiento del Parlamento Europeo, por lo que Portugal puede impedir que se cierre el acuerdo.

Los líderes europeos aspiran a alcanzar un entendimiento político antes de fin de año para tramitar la legislación en 2027 y poner en marcha el nuevo presupuesto en enero de 2028.