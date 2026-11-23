La reunión del comité ministerial restringido, conocido como "kern", está prevista a las 9.30 horas, apenas dos horas antes de que De Wever sea recibido por el rey Felipe de los belgas, después de que el monarca rechazara a principios de noviembre su dimisión y le encargara buscar un acuerdo entre los cinco partidos del Ejecutivo.

Según informó la agencia Belga, que cita fuentes gubernamentales, el encuentro no estaría destinado tanto a negociar el presupuesto como a determinar qué mensaje trasladar al monarca ante la persistencia del bloqueo, aunque el diario Le Soir señala que el primer ministro envió el domingo a los negociadores una nueva lista de propuestas para modificar el plan presupuestario.

El principal obstáculo procede del partido socialista flamenco Vooruit, uno de los cinco integrantes de la coalición gubernamental, que reclama una mayor contribución fiscal de las rentas más altas y menos recortes en sanidad y pensiones, mientras que los liberales francófonos del Movimiento Reformador (MR) se oponen a incrementar la presión fiscal.

El primer ministro presentó su dimisión el pasado 2 de noviembre ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, pero el rey la rechazó cuatro días después y le encargó reanudar las negociaciones.

Tras una nueva audiencia el 16 de noviembre, el monarca le pidió que continuara buscando un compromiso y volviera a informarle este lunes sobre el ajuste para 2029 y sobre un eventual acuerdo presupuestario federal para 2027.

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De Wever reafirmó este domingo su voluntad de continuar al frente del Ejecutivo durante la celebración en Amberes del 25 aniversario de su partido, la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), ante más de 1.500 militantes.

"No necesitamos pirómanos, sino bomberos", afirmó el primer ministro, quien advirtió de que los 10.000 millones de euros de ajuste "no serán suficientes" y defendió mantener el rumbo de su Gobierno.

"Debemos mantenernos firmes, no hay otro camino honorable. Nos corresponde hacer lo que hay que hacer", agregó De Wever, dos días después de que la agencia de calificación Fitch mantuviera la nota de la deuda soberana de Bélgica en A+, con perspectiva estable, aunque advirtiera de los riesgos derivados del elevado endeudamiento y la incertidumbre política.

Las maniobras políticas coinciden con una protesta nacional convocada este lunes en Bruselas por los principales sindicatos belgas contra las reformas económicas y sociales del Gobierno, al que reprochan que las medidas de austeridad recaigan principalmente sobre los trabajadores, los pensionistas y los beneficiarios de prestaciones sociales.

El espacio aéreo belga permanecerá suspendido durante las protestas, que también tendrán repercusiones en el tranvía, metro y autobús de la capital.

Según las últimas previsiones de la Comisión Europea, publicadas la pasada semana, la economía belga crecerá un 0,7 % en 2026 y un 0,8 % en 2027, mientras que el déficit público alcanzará el 5,2 % y el 5,5 % del producto interior bruto (PIB), respectivamente.

Bruselas calcula además que la deuda pública aumentará del 111,2 % del PIB este año al 113,4 % en 2027 y al 115,8 % en 2028, mientras que el déficit seguirá creciendo hasta situarse en el 5,7 % del PIB en ese último ejercicio.