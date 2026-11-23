Según Presidencia egipcia, Al Zaidi analizará con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, "cómo profundizar las históricas relaciones bilaterales entre los dos países hermanos" y ambos "intercambiarán opiniones sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales".

También coordinarán posturas para reducir las tensiones y mantener a Irak al margen de conflictos que amenacen su estabilidad.

Éste es uno de los principales objetivos del Gobierno de Al Zaidi, inmerso en una campaña para desarmar a las milicias armadas iraquíes alineadas con Irán a fin de estabilizar el país, vecino occidental de la República Islámica, y reforzar su presencia en el mercado energético como uno de los principales lideres de la exportación de petróleo del mundo.

Medios egipcios e iraquíes subrayan que la presencia de Al Zaidi en El Cairo busca también reforzar el eje de cooperación tripartita que El Cairo y Bagdad mantienen junto con Jordania desde 2019 para promover la estabilidad y el desarrollo conjunto y reducir el impacto de las tensiones políticas en la cooperación económica.

La agenda del iraquí incluye su participación en la cuarta sesión del Comité Superior Conjunto Egipcio-Iraquí, donde se busca concretar acuerdos energéticos y petroleros, entre los que figuran negociar el suministro de crudo iraquí a Egipto y explorar rutas alternativas para la exportación de crudo.

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Asimismo, la participación de empresas egipcias en proyectos de infraestructura, transporte, telecomunicaciones y rehabilitación energética iraquí.

Históricamente Irak exporta más del 80 % de su petróleo a través del estrecho de Ormuz, pero esos envíos han desplomado de forma considerable debido a las restricciones en esa estratégica vía marítima por la guerra entre EE.UU e Irán.

Esto llevó a Bagdad a buscar vías alternativas a través de reactivar rutas terrestres por Siria y Turquía, comprando buques cisterna y acelerando proyectos de oleoductos hacia el oeste.

Egipto, junto con Jordania, participa en el diseño de una ruta de exportación que conectaría los campos petroleros iraquíes -desde Basora y Haditha, en el sur iraquí- hasta el puerto jordano de Aqaba, para luego cruzar hacia Al Arish, en el norte de la península egipcia del Sinaí, según medios egipcios.