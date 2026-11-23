Según informó la prensa israelí, centenares participaron en las protestas, convocadas por el movimiento pacifista israelí Standing Together, contra la detención de Mahdi Tunsi, celebradas, entre otras, en la Universidad Hebrea, en la de Tel Aviv y en la de Haifa.

"Liberen a Mahdi", "No a las detenciones políticas" y "El secuestro de palestinos no silenciará la justicia" son algunos de los carteles que se podían ver en las protestas, indicó el diario Haaretz.

En la protesta de la universidad de Jerusalén donde fue detenido Tunsi se presentó un pequeño grupo de contramanifestantes de derecha, lo que obligó a la seguridad del campus a separar a ambos grupos, indicó el mismo medio.

"Los estudiantes han exigido que la Universidad Hebrea y la Asociación de Rectores de Universidades intervengan para garantizar que Mahdi reciba un proceso debido, informó en un comunicado Standing Together, donde milita el estudiante.

Tunsi, de 26 años y que estudia Sociología y Criminología, fue detenido en su dormitorio de su residencia universitaria el pasado 8 de noviembre.

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El pasado jueves, un tribunal de Jerusalén celebró una vista para decidir sobre la prolongación de su detención administrativa, una figura que en Israel se usa para mantener arrestos, a veces durante años, sin cargos ni juicio.

Compareció ante el juez en una videollamada, donde apareció en la pantalla rapado y sin barba, al haber sido afeitado completamente en prisión.

Consultada por EFE, la Policía de Israel afirmó entonces que la investigación sobre el estudiante es "sobre lazos con un acto terrorista", pero no dio más detalles sobre el mismo.

El tribunal aplazó su decisión hasta este martes, cuando acogerá otra vista en la que la Policía israelí se comprometió a aportar pruebas que sostengan su acusación.

Tunsi hace activismo vecinal en su barrio, Silwán. Este vecindario palestino es uno de los más amenazados en Jerusalén Este por la expansión de colonos israelíes y las demoliciones y proyectos urbanísticos fomentados por el Ayuntamiento de la ciudad santa.