"Tras el ataque combinado de drones y misiles, que ha durado más de seis horas, la refinería de Novoshajtinsk interrumpió su funcionamiento", afirmó Sliusar.

Agregó que se están llevando a cabo las labores para mitigar los daños causados por el ataque de la pasada noche.

La refinería de Novoshajtinsk ya había interrumpido sus operaciones en septiembre tras otro ataque similar. La prensa destaca que esa refinería, la única de la región que limita con Ucrania, es vital para el suministro de combustible desde el sur de Rusia.

Esta mañana, Sliusar estimó en más de 80 los aparatos derribados esta madrugada por las defensas antiaéreas y admitió, sin precisar detalles, que la caída de fragmentos de drones ucranianos provocó incendios.

Además, drones ucranianos alcanzaron una de las refinerías tecnológicamente más avanzadas de Rusia, situada en la región de Perm, en los Urales. Según el medio ruso Astra, las instalaciones pertenecen a Lukoil, la mayor petrolera privada del país.

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La fuente precisó que se declaró un incendio en la refinería, que produce más de 13 millones de toneladas de petróleo anuales destinadas tanto al mercado interno como a la exportación. Los medios destacan que esa instalación ya fue atacada en septiembre, con el saldo de un muerto y un incendio sofocado horas después, así como en agosto pasado.

El gobernador de Perm, Dmitri Majonin, admitió este lunes daños en instalaciones industriales, sin precisar el alcance, a causa del ataque de drones.

En total, según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas derribaron durante la noche 192 drones ucranianos sobre 16 regiones del país y la península de Crimea, anexionada por Rusia.