En un comunicado, el Ministerio señaló que el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, recibió la llamada del subsecretario de Estado Parlamentario del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Chris Elmore, "quien transmitió el apoyo de su país" a la Administración de Alliana.

La comunicación también sirvió para realizar un repaso de los temas más importantes de la agenda bilateral y para concretar una reunión de consultas políticas pactada para inicios de 2027, añadió la nota.

Tras asumir la Presidencia de Paraguay, Alliana recibió llamadas de los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Bolivia, Rodrigo Paz, y del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio

Alliana, que era vicepresidente, asumió el 6 de noviembre en medio de la crisis abierta por la intervención de Ueno bank, entidad vinculada a Peña que recibió millonarios depósitos de organismos públicos durante su mandato, entre ellas cinco cajas de jubilaciones.

Peña está en prisión preventiva en una instalación militar, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. En la causa también está imputado el expresidente del Banco Central del Paraguay Carlos Carvallo, igualmente en prisión preventiva.