"Para quienes reclaman que la Unión Europea se muestre firme y se haga valer en las negociaciones internacionales, esta vez lo ha hecho. La Unión Europea ha dado un golpe sobre la mesa y ha puesto pie en pared. No estamos dispuestos a tragarnos la presión y el chantaje de la industria del petróleo", declaró a EFE Ribera en conversación telefónica.

"Ha sido poner la línea roja firme", señaló la vicepresidenta al frente de una Transición Justa, Limpia y Competitiva en el Ejecutivo comunitario, quien denunció que en Antalya "había una intención de deshacer el compromiso de Dubái de salir de los combustibles fósiles", alcanzado en la COP28 de 2023.

La socialdemócrata española consideró "un absurdo" eliminar las referencias a los combustibles fósiles mientras se refuerza el papel de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono.

La COP31 concluyó el domingo sin un acuerdo político general después de más de 44 horas adicionales de negociaciones. La UE y otros países rechazaron un texto que omitía cualquier referencia explícita a los combustibles fósiles y tampoco satisfacía las demandas de financiación climática de los países en desarrollo.

Rusia y Arabia Saudí se opusieron a incluir una referencia expresa al abandono de los combustibles fósiles, pese a que alrededor de 130 países habían reclamado mantener ese compromiso.

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Ribera consideró importante "decir que no a esa solución descafeinada" y recordó que el fracaso de Antalya no invalida los compromisos anteriores, incluidos los alcanzados el año pasado y en Dubái.

A su juicio, lo ocurrido responde a los "coletazos" de un sector que siente como una "amenaza real" el abandono de los combustibles fósiles.

Preguntada por la conveniencia de mantener un sistema de consenso en el que un pequeño grupo de países puede impedir los avances del resto, Ribera consideró que se trata de una "reflexión pertinente" y vaticinó "coaliciones de voluntarios" para avanzar en distintos frentes climáticos.

No obstante, defendió preservar un marco de diálogo y negociación entre países con distintos intereses.

"Es importante para todos, productores y consumidores de petróleo, contar con un espacio común", señaló, aunque advirtió de que estos mecanismos "sólo funcionan cuando todos operan de buena fe y con arreglo a los mismos principios".

Esos principios, añadió, son guiarse por la ciencia y no dar marcha atrás en los compromisos adquiridos, dos condiciones que, a su juicio, "se han traicionado" en Turquía.

Preguntada sobre si el fracaso de Antalya debilita a quienes defienden la ambición climática europea frente a los partidarios de flexibilizarla, un debate muy presente en la arena política comunitaria, Ribera respondió que quienes buscan debilitar las políticas climáticas "no necesitan esto para hacerlo, de hecho lo han estado haciendo".

La vicepresidenta consideró que renunciar a esa ambición sería un "suicidio económico para Europa" y recordó que la transición energética es una cuestión de competitividad, resiliencia y preparación ante los efectos del cambio climático.

"No podemos ser competitivos dependiendo de algo que no producimos", advirtió Ribera, para quien la transición energética es también "geopolítica y política industrial".

La exministra española alertó de las consecuencias de frenar la acción climática y calificó de "irresponsabilidad muy grande" la pretensión de trasladar a las siguientes generaciones unos costes "absolutamente desproporcionados".

"Nuestros hijos nos devolverán una rabia, una frustración enorme", advirtió Ribera, quien añadió que "la historia pasará factura a quienes presumen de ignorar la ciencia y el conocimiento" y de dejar ese legado a las generaciones futuras.