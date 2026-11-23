En una intervención en la 72ª sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Rutte alabó a los países miembros de la alianza que ya van a superar este mismo año el objetivo acordado en la cumbre de La Haya de 2025, lo que calificó de "notable".

"Pero si nos tomamos en serio mantener nuestra alianza fuerte y segura, todos los aliados deben arrimar el hombro, no sólo en 2035, sino ya a partir de ahora", señaló el secretario general, que enfatizó que para alcanzar la citada meta hace falta una "inversión sostenida".

"Al menos todo el mundo debe tener una ruta creíble para llegar hasta ahí, e idealmente llegar antes de 2035", advirtió a los países que van a la zaga del gasto en defensa.

Rutte apeló a los parlamentos nacionales a "desarrollar el apoyo político y público (necesario para) acelerar la inversión en defensa", en vista de que "la amenaza es real", en alusión al peligro que a su juicio representan para Occidente países como Rusia, Irán o Corea del Norte.

En este sentido, enumeró una serie de actos de sabotaje en suelo europeo atribuidos a Moscú, como incendios deliberados, ciberataques, incursiones de drones en aeropuertos, destrucción de cables submarinos, así como la caída de dos misiles en territorio polaco el viernes pasado o los ataques contra barcos mercantes en el mar Negro.

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Estos incidentes revisten ya un carácter "tan serio" que el término de "guerra híbrida" empieza a quedarse corto y debería ser sustituido por uno nuevo, argumentó Rutte.

El secretario general de la OTAN también apeló a los parlamentos nacionales a legislar para facilitar el incremento de la producción de armamento por parte de la industria, en vista de que en estos momentos "la demanda sobrepasa con creces la oferta".

Rutte indicó que se han realizado progresos en el ámbito de la munición y que a partir de 2027 la Alianza en su conjunto podrá producir cuatro millones de unidades anuales, casi el doble que en 2025, pero advirtió de que hacen falta más defensas aéreas y capacidades antidrones, así como medios para realizar ataques de larga distancia de gran precisión.