"Quiero lanzar una advertencia a todos los países que se preparan para celebrar elecciones. Las elecciones son el momento en el que la gente convierte sus creencias, miedos y percepciones en decisiones. Y es posible que Rusia lleve años moldeándolos", dijo Sandu en la sesión plenaria de la 72ª Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

La jefa de Estado moldava acusó a Rusia de desarrollar una "guerra cognitiva" en la que no sólo se trata de "persuadir a la gente para que crea algo falso, sino moldear los miedos y las dudas a través de los cuales toman decisiones".

En este sentido, Sandu señaló que Rusia ha tratado de convencer de que el futuro de Moldavia no está en la Unión Europea (UE), con la que el país del este europeo quiere terminar las negociaciones de adhesión en 2028, y que la victoria rusa en Ucrania es sólo cuestión de tiempo.

"Rusia quiere hacernos creer que un futuro diferente es inevitable, que su victoria es solo cuestión de tiempo, que países como Moldavia son demasiado pequeños para resistir y que incluso las democracias más grandes no pueden soportar su presión", expuso la presidenta moldava.

"Se esperaba que Ucrania cayera en cuestión de días. Casi cinco años después, los ucranianos siguen defendiendo su país. Se esperaba que Moldavia cediera ante la presión. Sin embargo, nuestros ciudadanos defendieron su libertad y su elección", apuntó, en referencia aparentemente al referéndum de 2024.

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Ese año, el 50,46 % de los moldavos votó a favor de incorporar a la Constitución del país el objetivo de ingresar a la UE, después de una campaña en la que desde Bruselas se denunciaron injerencias rusas.

"Conocemos los peligros que tenemos por delante, pero también sabemos lo que podemos lograr cuando nos mantenemos unidos", concluyó Sandu, entre aplausos de los presentes.