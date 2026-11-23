"En el marco de la lucha contra la emigración irregular y el tráfico de estupefacientes, las unidades de la Legión de Gendarmería de Dakar llevaron a cabo, el 21 de noviembre de 2026, varias operaciones que permitieron la detención de 51 personas", indicó el cuerpo en su cuenta de la red social Facebook.

La mayor parte de las detenciones tuvieron lugar en la localidad de Yenne, donde 42 "candidatos a la emigración irregular" fueron arrestados mientras se encontraban reunidos en una casa.

"Las investigaciones permitieron, además, la detención de cuatro individuos presuntamente implicados en la organización de este viaje, elevando a 46 el número de personas detenidas por esta unidad", añadió la Gendarmería.

Mientras tanto, la brigada del barrio de Hann, en Dakar, capturó a dos supuestos implicados en la organización de "un intento de viaje irregular hacia España".

La unidad del distrito de Foire de Dakar también detuvo a "dos presuntos organizadores".

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Por último, las autoridades detuvieron a una persona por posesión de 53 envoltorios de 'kush', una droga sintética, en el marco de su "lucha contra el tráfico de estupefacientes".

Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo y donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 454 personas perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta desde principios de 2026 hasta octubre pasado.

España auxilió a 361 personas de origen subsahariano entre este domingo (294) y el sábado (67) cuando se dirigían en seis barcazas a la isla atlántica de El Hierro, que sufre un fuerte repunte de la presión migratoria procedente de África desde hace varias semanas.

Un total de 1.580 migrantes llegaron a Canarias, la inmensa mayoría a la pequeña isla de El Hierro, sólo el pasado día 14, a bordo de quince cayucos, en la que supuso la jornada de más rescates en un día en 32 años de historia de la ruta atlántica.

Desde principios de noviembre, la Armada senegalesa ha rescatado a unas 4.200 personas que intentaban migrar irregularmente, un flujo que -según medios locales- no muestra signos de disminuir.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado día 6 a Senegal a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias y pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación".

Grande-Marlaska trasladó ese mensaje en Dakar a su homólogo senegalés, en una visita para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias.

Por su parte, el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, exigió el pasado miércoles "reforzar los controles" en la costa del país y pidió a su ministro del Interior un "informe detallado sobre los problemas y las soluciones" para atajar la migración irregular.