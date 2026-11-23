Según informó la Gendarmería en la red social Facebook, entre los 101 pasajeros había 93 varones y ocho mujeres y el grupo incluía al menos 26 ciudadanos de Guinea-Conakri y un maliense.

La detención se produjo el pasado día 21 en la localidad de Fimela, situada en una zona de manglares y conectada a través de un estuario con el océano Atlántico, a unos 150 kilómetros al sureste de la capital, Dakar.

Durante la operación, la Gendarmería incautó además 108 bidones de 25 litros de combustible para motores y la embarcación de 17 metros.

"Los migrantes y el material incautado fueron puestos a disposición de la brigada de Fimela. La investigación continúa", detalló la Gendarmería.

Aunque las autoridades no precisaron el destino de las personas rescatadas, Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo y donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.

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Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 454 personas perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta desde principios de 2026.

Un total de 1.580 migrantes llegaron a Canarias, la inmensa mayoría a la pequeña isla de El Hierro, sólo el pasado día 14, a bordo de quince cayucos, en la que supuso la jornada de más rescates en un día en 32 años de historia de la ruta atlántica.

En las últimas dos semanas, la Armada senegalesa ha rescatado a cerca de 3.200 personas que intentaban migrar irregularmente, un flujo que -según medios locales- no muestra signos de disminuir.

Asimismo, contando las detenciones reportadas este lunes, las autoridades senegalesas han informado también sobre el arresto de 161 personas, incluyendo presuntos traficantes e individuos que querían migrar de manera irregular.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado día 6 a Senegal a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias y pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación".

Grande-Marlaska trasladó ese mensaje en Dakar a su homólogo senegalés, en una visita para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias.

Por su parte, el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, exigió el pasado miércoles "reforzar los controles" en la costa del país y pidió a su ministro del Interior un "informe detallado sobre los problemas y las soluciones concertadas" a la migración irregular.