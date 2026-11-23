"Pregunté a los chicos de mi unidad si todavía me necesitaban. Dijeron que sí", explicó a EFE Volodímir, de 54 años y conocido por el alias de 'Hi-Fi', sobre su decisión de volver unos meses después de que un dron ruso le destrozara la pierna izquierda.

Volodímir ya no participa en misiones de combate y realiza labores logísticas en su unidad, pero siente que sus habilidades y conocimientos representan aún una contribución valiosa.

Propietario de una empresa de construcción y sin experiencia de combate, Volodímir se unió a las Fuerzas Armadas en los primeros días de la invasión rusa, cuando las tropas enemigas amenazaban con capturar su ciudad natal de Brovarí, cerca de Kiev.

En los años posteriores, se convirtió en un francotirador de infantería y participó en misiones para eliminar a operadores de ametralladoras rusos y otros objetivos importantes.

Después de que una bala rusa le resquebrajase el codo derecho al combatir cerca de Pokrovsk (este), practicó hasta poder disparar con el brazo izquierdo.

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Unos meses más tarde, fue emboscado por un dron que le atacó desde una distancia de un metro. El corazón de Volodímir dejó de latir, aunque pudo ser reanimado, y perdió la pierna izquierda por encima de la rodilla.

Aun así, mes y medio después de ponerse por primera vez una prótesis y con varios fragmentos de dron todavía en su cuerpo, Volodímir había regresado ya a su unidad, 'El Camino de los Cosacos', de la 153.ª Brigada.

Aunque hubiera tenido derecho a volver a la vida civil, la unidad, que repele actualmente los asaltos de la infantería rusa en el sur de Ucrania, supone ahora para Volodímir "una familia".

Los años de adaptación a la evolución de los métodos bélicos convierten a Volodímir en una especie de soldado universal que, además de roles logísticos, desempeña diversos papeles, como ayudar a los nuevos reclutas a ajustarse a la vida militar.

La amputación le ha obligado a cambiar de rutina, pues debe gestionar el dolor que le produce y, a la espera de recibir una prótesis biónica, la mecánica que usa ahora le vuelve en ocasiones más lento.

Sin embargo, no se separa de su rifle durante las peligrosas misiones de abastecimiento en las que lleva comida, medicinas y munición a los soldados que ocupan las posiciones avanzadas. "Si tengo que volver a entrar en combate directo, todavía puedo llevarme a bastantes rusos conmigo", subrayó.

Volodímir no es el único miembro de su brigada que ha sufrido amputaciones. Uno de sus compañeros perdió un pie tras pisar una mina y ahora presta servicio en la organización de la logística en la retaguardia.

"Sin logística no podríamos mantener la línea del frente. Por eso cada hombre que vuelve tras ser herido es muy valioso", resaltó Volodímir.

Reintegrar a soldados que han sufrido lesiones graves también es importante de cara a preservar y transmitir su experiencia única.

"Los que regresan son instructores especialmente buenos, porque pueden enseñar a los nuevos reclutas cómo completar una misión y sobrevivir al mismo tiempo", explicó Volodímir.

Decenas de miles de ucranianos han perdido al menos un miembro, aunque Ucrania no ha hecho públicas estadísticas oficiales sobre el número de soldados amputados que siguen sirviendo en el Ejército.

La Fuerza de Asalto Aerotransportada informó a finales de septiembre de que contaba con 52 amputados, algunos de ellos dobles, sirviendo en sus filas, tras lanzar una iniciativa para atraer de vuelta a soldados que hubieran sufrido estas lesiones.

Los que están dispuestos a hacerlo pueden elegir entre prestar servicio en unidades de drones, en contabilidad, en logística u otras funciones.

"Con este proyecto queremos decir que no dejamos atrás a nadie, os apoyamos", declaró entonces el general Oleg Apostol.

"La pérdida de capacidad de combate no implica una pérdida de valor para el Ejército o la sociedad", señala por su parte un servicio especial de integración dentro de la Brigada Azov.

"Cada efectivo cuenta con conocimientos, experiencia, habilidades y potencial de liderazgo que pueden seguir siendo útiles en un nuevo rol en la vida militar o civil", agrega.