"El fenómeno mundial de Apple, 'Ted Lasso', regresa oficialmente para una quinta temporada", informó la plataforma de contenidos en línea en un comunicado.

La cuarta temporada, cuyo primer episodio se convirtió en el mayor estreno de Apple TV, regresó este año con Ted (Sudeikis) a la localidad británica de Richmond para afrontar su mayor reto hasta la fecha: entrenar a un equipo femenino de fútbol de segunda división.

Tras su debut mundial en Apple TV+, el 14 de agosto de 2020, 'Ted Lasso' ha batido récords de audiencia en la plataforma.

Su primera temporada se convirtió en la serie de comedia con más nominaciones al Emmy en su primera entrega, además de obtener dos premios consecutivos a la mejor serie de comedia por sus dos primeras temporadas.