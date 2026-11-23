Según fuentes oficiales, el ataque se produjo de madrugada, hacia las 02:30 hora local (07:30 GMT), cuando tres drones cayeron en las instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor), sin causar daños de consideración, mientras que al menos otros dos se precipitaron sobre las viviendas colindantes, en el barrio Tasajero.

La activación de sistemas inhibidores de señal presuntamente desvió al menos dos de esos drones, que cayeron y detonaron en zonas residenciales próximas a la guarnición policial.

El objetivo del ataque eran las instalaciones del Denor, que ya habían sido atacadas el 1 de agosto con tatucos (cilindros explosivos) lanzados desde un camión, un atentado que dejó entonces once policías heridos.

La Policía Nacional informó de que ningún uniformado resultó herido en las explosiones de este lunes y condenó estas acciones criminales.

Diego Roa, uno de los habitantes afectados, aseguró a EFE que su hermano sufrió una herida leve en una pierna y fue remitido para someterse a exámenes radiológicos, mientras que la esposa de este y su hijo menor de un año fueron atendidos por problemas respiratorios derivados de la inhalación de humo y polvo de los escombros.

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"No nos explicamos cómo están con vida. Es un milagro viendo cómo se destruyó todo", aseguró Roa.

Además de las más de 60 viviendas dañadas, las explosiones destruyeron por completo un vehículo particular y provocaron daños estructurales en el entorno de una zona industrial y un hotel del sector.

"Fueron dos explosiones fuertes y luego se fue la luz. No pudimos dormir del susto y de ver lo que sucedió nuevamente en nuestro barrio", dijo a EFE Yully Varela, otra residente del lugar.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, explicó que las autoridades departamentales y la Alcaldía adelantan un censo de damnificados y un barrido técnico en un radio de tres calles para evaluar las pérdidas y descartar la presencia de rampas de lanzamiento u otros drones neutralizados en la zona.

Quintero aseguró a EFE que está en investigación quién perpetró este ataque, aunque "los hechos recientes fueron atribuidos a (la guerrilla del) Ejército de Liberación Nacional (ELN)".

En Norte de Santander, y especialmente en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).