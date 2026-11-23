En un Informe Especial de auditoría publicado este lunes, el Tribunal sostuvo que la ayuda que Bruselas presta al desarrollo de terceros países a través de financiación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones de Estados miembros requiere una supervisión "más firme" y que depende "excesivamente" de los informes financieros presentados por estas entidades asociadas, encargadas de gestionar miles de millones de euros.

"El enfoque de seguimiento de la Comisión no apoya eficazmente la evaluación sistemática del rendimiento de los proyectos", expuso el Tribunal en el documento, cuya muestra integró varios proyectos ejecutados en Costa de Marfil, Nigeria y Uganda.

Asimismo, concluyó que el Ejecutivo comunitario "carece" de una visión global de los resultados obtenidos con la financiación, mientras que no presta "suficiente" atención a la rendición de cuentas y la rentabilidad, dos principios clave, según los auditores de la Unión Europea (UE), para una buena gestión financiera, sin los que Bruselas "no puede determinar" en qué casos sale a cuenta canalizar la financiación a través de organizaciones asociadas.

"Aunque cuenta con un sistema integral para gestionar la financiación, (la CE) no garantiza un equilibrio adecuado entre la confianza en organizaciones asociadas como las Naciones Unidas y el ejercicio de su propia supervisión", insistió el Tribunal, ya que "no se tienen suficientemente en cuenta" la rendición de cuentas ni la relación 'calidad-precio' de los proyectos.

De hecho, señaló que Bruselas "no revisa periódicamente" la validez de sus evaluaciones respecto a los sistemas y controles de sus socios, pese a ser "responsable" de garantizar que los fondos de la Unión se utilicen "adecuadamente" y logren los resultados "deseados".

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Más allá de las deficiencias detectadas en las evaluaciones y en los acuerdos contractuales, los auditores encontraron datos incorrectos en la información registrada por la CE sobre las organizaciones "de confianza".

La UE es el mayor donante de ayuda al desarrollo del mundo, y Naciones Unidas y organizaciones y agencias de los países comunitarios desempeñan un rol central a la hora de hacer llegar la financiación de Bruselas a terceros países, principalmente de África subsahariana y Asia.

Según el Tribunal de Cuentas, la UE previó asumir directamente el 44 % de las acciones de desarrollo en su marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027, es decir, 13.200 millones de euros, por lo que la gestión indirecta, delegada a las organizaciones asociadas, representó el 56 % restante (equivalente a 16.500 millones).

De este último importe -ejecutado por las entidades en nombre de la UE entre 2021 y 2025- un 36 % (6.000 millones) fue sufragado por las agencias y los bancos de desarrollo de los Estados miembros, mientras que la ONU aportó el 32 % de la financiación, o sea, 5.200 millones de euros.

En este sentido, el Tribunal defendió que la Comisión "debe" evaluar la adecuación de cada proyecto antes de adjudicar fondos europeos a estas organizaciones.

"Una colaboración basada únicamente en la confianza no es suficiente cuando las organizaciones gestionan fondos en nombre de la UE", afirmó la miembro del Tribunal, y responsable del informe, Bettina Jakobsen, quien subrayó que la Comisión "debe" garantizar su "correcta" rendición de cuentas por el dinero de los contribuyentes de la Unión que canalizan a terceros países, así como asegurar que estos fondos generen "resultados".

Precisamente, el Tribunal ya encontró en auditorías anteriores una cantidad "sustancial" de errores en operaciones ejecutadas por la Comisión Europea mediante agencias de los Estados miembros y de la ONU.

Por todo ello, los auditores recomendaron a Bruselas reforzar la supervisión y la presentación de informes, así como mejorar los acuerdos contractuales y las evaluaciones de la relación 'calidad-precio', sugerencias que la Comisión, por su parte, aceptó.