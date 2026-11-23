La puja tendrá lugar en el Louvre, coincidiendo con el salón Rétromobile, informó la casa de subastas en su página web, en la que destacó además que Mercedes-Benz se ha comprometido a no vender ningún otro ejemplar de la familia C 111 durante al menos 25 años.

Los ingresos se destinarán al proyecto 'Mercedes-Benz Museum 2.0', que contempla la modernización del museo de Stuttgart (Alemania) y la creación de una réplica digital para facilitar el acceso internacional a sus colecciones.

El vehículo, identificado internamente como 'Car 33', está equipado con un motor rotativo Wankel M 950 de cuatro rotores y 2,4 litros, que desarrolla 257 kW (350 CV), según la descripción técnica.

Asociado a una transmisión ZF de cinco velocidades, alcanza los 300 kilómetros por hora y acelera de cero a 100 km/h en 4,8 segundos. Su peso es de 1.240 kilogramos, añade RM Sotheby's.

Construido en 1970, el automóvil fue utilizado por Mercedes-Benz para desarrollar la tecnología Wankel y realizar pruebas técnicas, incluidos ensayos en el circuito alemán de Hockenheimring y mediciones de temperatura del compartimento de equipaje.

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También apareció en el primer número de la edición alemana de la revista Playboy y fue conducido por el director de orquesta Herbert von Karajan.

El C 111 fue presentado en 1969 en el Salón del Automóvil de Fráncfort como un laboratorio sobre ruedas, ya que su carrocería de plástico reforzado con fibra de vidrio, motor central y puertas de apertura vertical lo convirtieron en un referente del diseño experimental.

Pese al interés que despertó, nunca llegó a la cadena de producción, debido a que los costes, las exigencias medioambientales y la crisis del petróleo de 1973 contribuyeron a descartar su comercialización.

Mercedes-Benz fabricó 17 unidades de la familia C 111, de las que 13 han sobrevivido, y todas permanecen en manos de la compañía alemana.

El ejemplar que pasará a pertenecer al mejor postor formó parte de la exposición 'La fascinación del diseño' del museo desde 2006 hasta 2024 cuando fue restaurado, conservando la pátina original de la carrocería y el interior, mientras que el motor fue completamente reacondicionado.