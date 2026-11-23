De acuerdo a dicha fuente, el ataque ocurrió junto al pozo de agua número 4 gestionado por UNRWA, cercano de la mezquita de Al Tawba, dentro del campo urbanizado de refugiados de Yabalia.

En el mismo murió un hombre de 52 años, que el centro hospitalario identificó como un posible trabajador de la UNRWA. Preguntada por EFE, un portavoz de dicha agencia dijo no poder confirmar por el momento si se trata de un trabajador de esta organización.

El Ejército israelí no se pronunció por el momento sobre el ataque.

Pese a la tregua vigente desde hace más de un año, Israel lanza prácticamente a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Al menos 1.679 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

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En total, más de 74.746 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.