El concierto que iba a albergar en el recinto O2 de la capital británica, como parte de su gira mundial 'Nitrous - Octane', pasará a ser el próximo diciembre.

"Me entristece mucho tener que decir que tengo que reprogramar el concierto en el O2 de Londres para el 15 de diciembre debido al desafortunado incidente de anoche en Manchester", escribió el rapero en su cuenta de Instagram.

Miles de personas que habían acudido ayer domingo al concierto de Toliver en el Co-Op Live de Mánchester, el mayor escenario cubierto del Reino Unido, fueron evacuadas después de que una "sustancia desconocida" se liberase entre el público.

El incidente, que ocurrió hacia el final de la actuación, provocó afecciones oculares y respiratorias a 89 personas, y una de ellas tuvo que ser hospitalizada, indicó hoy la Policía del Gran Mánchester (GMP).

Según cálculos de la GMP, más de 12.000 personas fueron evacuadas de forma segura.

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"Nuestra prioridad fue garantizar la seguridad de todas las personas que asistían al concierto. Varias personas recibieron atención en el lugar y una ha sido trasladada al hospital. Recomendamos a cualquiera que haya abandonado el evento y que, posteriormente, haya empezado a sentirse mal, que acuda a su hospital más cercano", señaló hoy Steph Parker, subdirectora de la policía del Gran Mánchester.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar el tipo de sustancia liberada al aire. Inicialmente se creyó que se trataba de un gas lacrimógeno, pero después se identificó como "desconocida".

El servicio de ambulancias, por su parte, inició una descontaminación del estadio como medida de precaución, mientras que los responsables del recinto Co-op Live precisaron que colaboran con la Policía para determinar la causa del incidente.