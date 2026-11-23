El juez Ian Demers suspendió provisionalmente una ley aprobada por unanimidad en 2022 que eliminó la obligatoriedad del juramento al monarca británico, que es también el rey de Canadá y el jefe del Estado canadiense, y permitió a los parlamentarios declarar únicamente su lealtad al pueblo de Quebec.

En su resolución, Demers afirmó que "la Constitución no es un menú a la carta" del que se puedan seleccionar las disposiciones que más convengan a cada uno.

El magistrado determinó que los 127 diputados elegidos en las elecciones regionales del pasado 5 de octubre para la Asamblea Nacional, el parlamento provincial, deberán prestar también juramento al rey antes de ejercer sus funciones ya que únicamente juraron fidelidad al pueblo de Quebec.

La suspensión fue solicitada por el jurista Lawrence David, que sostiene que Quebec no puede modificar unilateralmente las obligaciones establecidas en la Constitución canadiense.

David argumentó que la ausencia de ese juramento podría poner en cuestión la validez de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y provocar una crisis institucional.

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La decisión afecta especialmente al primer ministro provincial, Paul St-Pierre Plamondon, cuyo independentista Partido Quebequés (PQ) ganó las elecciones de octubre y formó un Gobierno minoritario.

En 2022, St-Pierre Plamondon y otros diputados del PQ se negaron a jurar fidelidad al monarca, lo que desencadenó la reforma legislativa que ahora ha sido suspendida.

El dirigente independentista también ha prometido eliminar la figura del teniente de gobernador, representante de la Corona en Quebec, una iniciativa que podría provocar otro conflicto constitucional con Ottawa.

La resolución, que todavía puede ser recurrida, se produce a pocos días del inicio de la nueva legislatura provincial, previsto para el 1 de diciembre.