El juez Alexander Muteti pidió a Amin presentarse el próximo 1 de diciembre ante el tribunal, que necesita más pruebas de los investigadores para esclarecer lo sucedido al activista, según medios locales.

Dicha petición llega en el marco de una petición de "habeas corpus" (recurso legal para impugnar una detención ante un juez y pedir que ordene la liberación si la custodia es ilegal o arbitraria) por parte de los abogados del activista, que informaron al juzgado de que cuentan con testigos listos para declarar contra las fuerzas de seguridad kenianas.

Por su parte, el inspector general de la Policía de Kenia, Douglas Kanja, negó el 3 de noviembre ante el mismo tribunal que Mwaipaya se encontrase bajo custodia policial.

Este caso surgió después de que varias organizaciones pro derechos humanos presentaran una demanda para exigir que se revele el paradero de Mwaipaya y que este comparezca ante un tribunal.

La organización Vocal Africa impulsó la demanda junto a otras seis organizaciones, incluyendo Amnistía Internacional (AI), la Unión Panafricana de Abogados (PALU) o la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), y todas ellas consideran que el activista está en manos de las fuerzas de seguridad kenianas.

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Mwaipaya fue supuestamente secuestrado el domingo hacia las 14:00 hora local (11:00 GMT) en Kamulu, en el condado de Machakos, al este de Nairobi, por individuos que circulaban en tres vehículos.

El opositor se desplazaba junto a otra persona que logró huir y proporcionó a las ONG un relato detallado del suceso.

Mwaipaya está vinculado a las juventudes del Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), primera formación opositora en Tanzania y cuyo presidente, Tundu Lissu, fue condenado el pasado día 6 a cuatro años de cárcel por el delito de provocación, tras ser exonerado del delito de traición, que puede acarrear pena de muerte.

Organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) calificaron de "injusto" este fallo.

El activista llevaba un año exiliado en Kenia, tras sufrir torturas en su país, y estaba implicado en intentos de organizar protestas para conmemorar la represión tras las elecciones generales del 29 de octubre de 2025.

Esos comicios se saldaron con una abrumadora victoria de la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, quien reprimió con dureza las protestas postelectorales, en las que hubo 518 muertos, según una comisión de investigación creada por la propia mandataria.

Expertos de la ONU, sin embargo, afirmaron que al menos 700 personas murieron y Chadema cifró en hasta 1.000 los fallecidos.

Grupos pro derechos humanos y de la oposición han denunciado una ola de represión y detenciones de disidentes bajo la presidencia de Hassan, en el poder desde 2021.