La reforma, propuesta en agosto por el Gobierno, elimina también la pena capital para los delitos de violación de una persona menor de 16 años, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los disturbios y el terrorismo dirigidos contra la Administración unipartidista que rige en el país.

Este nuevo marco supondrá un alivio para quienes están condenados a muerte por el tráfico ilegal de narcóticos, el delito que concentra la mayoría de las ejecuciones en el país, pues pasarán a cumplir cadena perpetua y se suprimirán sus sentencias con órdenes de ejecución.

De esta forma, Vietnam mantiene la pena de muerte solo para cuatro delitos: la producción de sustancias narcóticas, la traición a la patria, el terrorismo y el asesinato con circunstancias agravantes.

En agosto pasado, el Ejecutivo argumentó en un comunicado que esta reducción "se alinea con las tendencias legislativas progresistas y fortalece la posición de Vietnam en materia de cooperación (internacional) en justicia penal, extradición y asistencia jurídica".

Esta reforma se aprobó después de los cambios introducidos en julio de 2025, por los que se sustituyó la pena de muerte por la cadena perpetua como castigo para ocho delitos, incluidos la malversación de fondos y actividades destinadas a derrocar al Gobierno.

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Estos cambios permitieron evitar la pena capital a la magnate inmobiliaria Truong My Lan, condenada en 2024 por delitos de malversación en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Vietnam.

Desde 2011, la pena de muerte se ejecuta en Vietnam mediante la inyección de una mezcla letal de fármacos.

En 2024, Vietnam condenó con la pena de muerte a más de 150 personas, según los datos de la oenegé Amnistía Internacional, si bien el Gobierno vietnamita es muy opaco al respecto y no hay un registro público sobre el número de ejecuciones de los últimos años.