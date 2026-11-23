"Señor Putin, ponga fin a esta guerra. Venga a la mesa de negociaciones. Traiga la paz a Europa", dijo Wadephul en su intervención en la sesión plenaria de la 72ª Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Berlín.

El jefe de la diplomacia germana reconoció que parafraseaba las palabras del otrora presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que dijo su célebre frase de la Guerra Fría frente a la berlinesa Puerta de Brandeburgo: "Señor Gorbachov, abra esta puerta. Derribe este muro".

Wadephul señaló que "la guerra de Putin se está volviendo cada vez más brutal, cada vez más despiadada", pero apuntó que también es "cada vez menos exitosa".

Además, la OTAN y sus aliados permanecen "unidos como siempre para apoyar a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario".

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores del canciller alemán, Friedrich Merz, recordó que el pasado jueves, en Berlín, la Coalición de Voluntarios, grupo de 37 naciones que apoyan a Ucrania, demostró que Europa "no está sola" en su apoyo a Kiev.

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La capital alemana acogió una "reunión intensa en la que se dieron cita 44 delegaciones y nada menos que 26 jefes de Estado para debatir las oportunidades de paz en Ucrania y la seguridad euroatlántica, y añadiría que no sólo acudieron aquí a Berlín europeos, sino que también estuvieron representados Japón, Australia y Nueva Zelanda", subrayó.

Los líderes europeos plantearon en esa reunión de la Coalición de Voluntarios que sólo negociarán en terreno neutral cuestiones sobre la arquitectura de seguridad europea, una vez que se haya alcanzado un alto el fuego en Ucrania.