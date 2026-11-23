"Debemos hacer todo lo posible para garantizar que la reunión a cuatro bandas -Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia- se celebre lo antes posible. Estamos dispuestos a hacerlo, literalmente, mañana mismo", afirmó Zelenski al intervenir de manera virtual en la 72ª sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN que se celebra en Berlín.

Al referirse a la intención de los socios de Ucrania de que se pueda celebrar antes de Navidad, Zelenski expresó su esperanza de que ocurra antes y subrayó la importancia de acudir a esta reunión "con una agenda clara, preparada y acordada" por Ucrania, Europa y Estados Unidos.

"Una preparación sólida y conjunta debería proporcionarnos un resultado más sólido", agregó.

Recordó que Ucrania ya ha mantenido muchas conversaciones y reuniones en diferentes formatos y ahora que la parte estadounidense ha logrado alcanzar un acuerdo para llevar a representantes europeos a la mesa de negociaciones expresó su esperanza de que funcione.

"Europa debe tener su asiento en la mesa cuando se debate su propio futuro", dijo.

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Añadió que las negociaciones para poner fin a la guerra deben celebrarse de la misma forma en que se garantizará la seguridad después de la guerra, es decir, "Ucrania, Europa y Estados Unidos por un lado, y Rusia por el otro".

En este sentido, Zelenski señaló que aunque todavía no legalmente, pero sí en la práctica, Ucrania "ya forma parte al 100 %" de este mundo de valores compartidos", de la OTAN, de la Unión Europea (UE) y de Occidente.

Al mismo tiempo, afirmó que "una OTAN con Ucrania significa una OTAN de verdad, seguridad de verdad y paz de verdad".

En ese sentido, y en lo que respecta a las garantías de seguridad para Ucrania después de la guerra, no sería más eficaz, mejor, más barato de implementar y más fiable simplemente incorporar el país a la OTAN, que plantear "garantías similares a las del artículo 5" de la Alianza, argumentó.

Por otra parte, Zelenski subrayó que la prioridad de Ucrania al inicio del quinto invierno en guerra es la defensa aérea.

"Necesitamos sistemas Patriot, necesitamos NASAMS, necesitamos sistemas y misiles SAMP/T, y vuestros países los tienen. Los misiles capaces de detener los misiles balísticos rusos no deberían estar acumulando polvo en los almacenes", instó a sus socios.