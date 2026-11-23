"Una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia", dijo Zelenski, que explicó que tanto la corbeta rusa Merkury como el carguero MV ANGARA fueron atacados por efectivos del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y del Ejército ucraniano junto al país del norte de África.

“Todo ocurrió cerca de la costa de Libia. Nuestros guerreros desplegaron siete drones navales de fabricación ucraniana”, agregó Zelenski en un mensaje publicado en X que va acompañado de un vídeo del SBU en el que se ve claramente cómo los aparatos no tripulados se estrellan contra sus objetivos.

El primero de ellos, la corbeta rusa Merkury, “fue hundida” junto a un helicóptero de combate Ka-27 también destruido en el ataque. “Es uno de sus barcos más nuevos, entró en servicio en 2023, durante la guerra a gran escala”, dijo Zelenski sobre la corbeta.

“Nuestro segundo objetivo fue el carguero MV ANGARA, que el enemigo utilizaba para transportar armas. Resultado: el objetivo fue alcanzado. Continuamos nuestras operaciones en aguas designadas”, remachó el presidente ucraniano.

El embajador de Rusia en Libia, Aidar Aganin, responsabilizó a Ucrania del ataque con drones perpetrado este domingo contra un buque de guerra ruso (la coberta Merkury) en el puerto naval de Bengasi, en el este del país magrebí, donde realizaba una escala técnica para repostar combustible y abastecerse de víveres para continuar su travesía.

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Ucrania ya llevó a cabo en otras fases de esta guerra operaciones contra fuerzas rusas desplegadas en países lejanos como Mali o Siria, pero es la primera vez que el presidente Zelenski reivindica una operación de este tipo.