Dichos aparatos no tripulados fueron abatidos sobre los cielos de seis regiones y la anexionada península de Crimea, precisa el parte de guerra.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, estimó en 355 los drones interceptados cuando volaban hacia la urbe de 13 millones de habitantes entre la noche del lunes y la mañana de este martes.

De ellos, 63 fueron derribados cuando "se acercaban a Moscú", precisó.

Los drones ucranianos han alcanzado desde principios de la pasada semana el puente de Crimea, diversas refinerías y depósitos de petróleo, y varios buques rusos vinculados al Ministerio de Defensa, incluido una corbeta atracada en un puerto libio.