El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó de que cazas rusos habían entrado en su Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) a primera hora de la mañana, aproximándose a la isla de Ulleung, sin llegar a violar el espacio aéreo del país asiático, informó la agencia de noticias Yonhap.

Previamente, el Gobierno provincial de Gyeongsang del Norte, a la que pertenece administrativamente Ulleung, envió una alerta a los residentes en la que identificaba erróneamente las aeronaves como norcoreanas y les pedía que evacuaran a una zona segura, causando confusión entre la población.

Las autoridades locales levantaron la alerta tres minutos después de enviarla, después de que las aeronaves abandonaran la zona, añadió Yonhap.

La ADIZ es una suma del espacio aéreo nacional y un perímetro adicional que los países establecen de manera unilateral, y sirve para identificar cualquier aeronave que vaya a aproximarse.

Este incidente tiene lugar una semana después de que Corea del Sur, Japón y Taiwán detectaran aviones rusos cerca de sus espacios aéreos, llegando a violar el japonés, lo que provocó la protesta de Tokio ante las autoridades rusas, en medio de varias cumbres de alto nivel en la región, que contaron con la presencia de numerosos líderes internacionales.

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Los ejércitos de Japón y Corea del Sur activan con frecuencia maniobras de interceptación rápida debido a la presencia de aeronaves tanto rusas como chinas en sus respectivas zonas de identificación, especialmente con motivo de las patrullas aéreas conjuntas entre Moscú y Pekín que realizan de forma periódica.