Desde el pasado viernes, el Ti7 ya no se puede vender en la UE ni tampoco producirse en la planta de BYD en Hungría -aunque aún no se fabricaba allí- ante la "vulneración" de "elementos característicos y distintivos" de los diseños de Jaguar Land Rover, según el fallo preliminar citado por el diario hongkonés South China Morning Post.

"BYD expresa su firme desacuerdo con el fallo, y lo recurrirá. (...) El Ti7 es el resultado de los propios procesos independientes de diseño de BYD, y no vulnera ninguno de los derechos de Jaguar Land Rover. Recurriremos a toda vía legal para demostrar que la decisión es incorrecta", indicó la firma china en un comunicado en respuesta.

La automotriz británica denunció que BYD habría llevado a cabo "ingeniería inversa" del Defender, su modelo más popular gracias a ventas superiores a 100.000 vehículos en 2025, tras lo que las autoridades organizaron una redada de las oficinas de la compañía china en Países Bajos para llevarse documentos sobre el diseño del Ti7.

Este modelo se comercializa bajo la submarca 'premium' Fang Cheng Bao, lanzada por BYD en 2023 como rival de los todoterrenos de Toyota o Land Rover.

Según expertos del sector, las automotrices chinas "seguirán muy de cerca" el desarrollo de este caso, ya que "necesitan prestar más atención a los riesgos legales a medida que se expanden al extranjero" ante un mercado sobresaturado en su país, donde la rápida explosión de los eléctricos gracias a las subvenciones dio paso a una competencia feroz por los problemas de demanda.

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Los pronósticos de JPMorgan apuntan a que las compañías chinas venderán unos 2,5 millones de vehículos en países de Europa occidental en 2028, lo que supondría una subida del 150 % frente al millón que enviaron el año pasado.