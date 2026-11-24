Cuatro países de habla hispana sumaban doce candidaturas, distribuidas en diez de las 16 categorías que entrega la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, encabezados por España (5), Argentina (3) y México (3), además de Chile (1).

No obstante, Cámara ('Yakarta') y Darín ('El eternauta') cayeron pronto frente al británico Bobby Schofield, que brilló en el duro drama televisivo sobre abuso sexual infantil 'Unforgivable'. Al final de la noche, el saldo de ganadores de habla hispana fue mínimo: uno.

Reino Unido, el país que tenía más nominaciones, arrasó y se llevó nueve de los premios.

Pese a todo, los equipos creativos hispanos que se trasladaron a Nueva York aseguraron estar felices de haber llegado hasta allí al hablar de sus candidaturas en la alfombra roja.

El único triunfo hispano fue para la segunda temporada de la argentina 'División Palermo', sobre una guardia urbana inclusiva, creada como una operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, en la categoría de comedia.

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Contra ella competía la española 'Animal', que sigue a un veterinario gallego de campo que se muda a una ciudad para trabajar en una tienda de mascotas de lujo.

"Está siendo una experiencia inolvidable y maravillosa, pero también una responsabilidad enorme. Siento que estamos representando a nuestro país, pero no solo a nuestro país, sino también a Galicia", dijo previamente uno de los productores de 'Animal', Jota Aceytuno.

Entre los españoles, tampoco ganaron la miniserie 'Anatomía de un instante', que fue superada por la británica 'Prisoner 951'; el documental deportivo 'Temps mort', que sucumbió ante la sudafricana 'The Philipstown Wirecar Grand Prix', ni la telenovela 'Valle Salvaje', superada por la turca 'Leyla'.

La actriz mexicana Bárbara Mori ('Lucca's World') perdió en la categoría de mejor intérprete femenina frente a la belga Mona Mina Leon ('Holy Sh!t'), mientras que la serie argentina 'Menem', una de las destacadas en la categoría de drama, no pudo imponerse a la francesa 'Carême'.

El documental mexicano 'Marcial Maciel: El lobo de Dios' tampoco triunfó, al ser superado por el británico 'Louis Theroux: The Settlers'.

Tampoco lo logró el especial infantil chileno '31 Minutos: Calurosa Navidad', nominado en la categoría de ficción infantil de acción real, cuyo director Pedro Peirano afirmó: "Siempre soñamos con hacer un especial de Navidad que fuera con calor latinoamericano, bajo el sol del verano".

Brasil, que aspiraba a nueve premios, tampoco consiguió ninguno.