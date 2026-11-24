El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que Espá expresó "su especial reconocimiento" al museo y a la fundación por la restitución voluntaria "de una importante colección" de bienes culturales peruanos.

En ese sentido, explicó que el título de la muestra "alude a la notable presencia de textiles prehispánicos en la colección y a los vínculos que unen a la sociedad peruana actual con quienes forjaron su historia".

Espá señaló, por su parte, que la entrega voluntaria de los bienes culturales "refleja un profundo compromiso" con la protección del legado histórico de Perú y con los principios de cooperación y responsabilidad compartida "que deben orientar a la comunidad internacional".

Sostuvo que la muestra "entrelaza identidad, legado y porvenir", y remarcó que la protección del patrimonio cultural "es una responsabilidad colectiva que trasciende fronteras".

La exposición, que puede visitarse previa inscripción gratuita en la sede del Ministerio de Exteriores, en el centro histórico de Lima, busca dar a conocer "la destreza de los antiguos tejedores (peruanos) y la riqueza de sus diseños, colores y técnicas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, da cuenta del papel que cumple Exteriores en los procesos de repatriación del patrimonio cultural peruano.

La muestra es resultado del trabajo conjunto de Exteriores, a través de la Dirección General de Diplomacia Cultural y la Embajada de Perú en España, el Ministerio de Cultura peruano y el Museo Sa Bassa Blanca de Mallorca.