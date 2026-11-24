Según la Comisión de Desarrollo y Reforma, el principal órgano de planificación económica de la ciudad, el precio inicial se mantendrá en 3 yuanes (0,45 dólares, 0,41 euros) pero cubrirá solamente los cuatro primeros kilómetros frente a los seis actuales, aplicando incrementos progresivos a partir de esa distancia.

Estimaciones divulgadas este verano indicaron que el precio medio del billete bajo la propuesta presentada subiría en torno a un 23 %, aunque también apuntaba que uno de cada cinco usuarios no notaría ningún incremento.

Las autoridades subrayaron que el actual sistema de precios databa de 2005; desde entonces, la red ha crecido de cinco líneas a una veintena, y de 81 estaciones a más de 500, pasando asimismo de aglutinar solo un 13,5 % de los desplazamientos en transporte público a un 77 %.

Ante este rápido crecimiento, el esquema de ingresos bajo el sistema que se actualizará el 1 de diciembre tan solo cubría el 55 % de los costes operativos del metro de la considerada como capital económica del gigante asiático, con el resto dependiente de subvenciones públicas.

En cualquier caso, el operador también introducirá nuevos bonos fijos de hasta 90 viajes para períodos de 30 días, y seguirá aplicando un descuento del 10 % para quienes gasten más de 100 yuanes (15 dólares, 13,76 euros) en un mismo mes.