Los hechos ocurrieron en la localidad de Mochis, donde agentes navales habrían intentado detener un vehículo cerca de las instalaciones de agua potable de la comunidad, de acuerdo con los primeros reportes.

En respuesta, los ocupantes del vehículo habrían respondido con disparos, lo que desató una persecución y un tiroteo por varias calles.

Según testimonios de vecinos recogidos por la prensa, los marinos persiguieron una camioneta pickup por distintas calles del ejido, en medio de un tiroteo que obligó a los habitantes a refugiarse en sus viviendas.

En una grabación difundida en redes sociales, captada por una cámara de seguridad de una vivienda de la comunidad, se escucha una intensa sucesión de detonaciones.

La Marina desplegó refuerzos en la zona y estableció puntos de vigilancia en los accesos a la comunidad, según los medios.

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Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento al respecto ni han informado sobre posibles víctimas o detenidos.

Los hechos ocurren tres días después de la captura del narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, presunto líder del grupo criminal de los Beltrán Leyva, en el municipio de Guasave, también en el norte de Sinaloa.

Horas antes de su detención, se reportaron varios enfrentamientos armados en la zona, donde el Gobierno mexicano desplegó un operativo federal que dejó un saldo de 20 muertos, entre ellos cuatro militares, según cifras oficiales.

Sinaloa es un estado golpeado por una ola de violencia desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre facciones del Cartel de Sinaloa: Los Mayos y Los Chapitos.