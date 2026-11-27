El líder de los populares españoles, Alberto Núñez Feijóo (PP), fue el sujeto paciente del día por el "calladita" que le dirigió a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, durante el debate a cuatro de la noche pasada, que hizo que los últimos mítines de estos comicios adelantados estuvieron marcados por el cruce de reproches y llamamientos a movilizar el voto contra el machismo.

Estas son las claves de este viernes, el último día de campaña:

Colao consideró que el líder popular "se retrató solo" con su forma de dirigirse a ella y aseguró que las mujeres van a tener "un papel determinante en las próximas elecciones", en las que van a ir a votar en masa "porque, desde luego, a nosotras en este país nadie nos dice que vamos a estar calladitas".

Desde el PP salieron en defensa de su dirigente, asegurando que se quiso manipular la frase dándole otro sentido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isbael Díaz Ayuso, una de las figuras más relevantes de la formación, tildó de "ofendidita" a Colau, mientras que Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, que los sondeos vaticinan como tercera fuerza política, calificó la situación como exitoso "un intento de bulo en directo" de Sánchez, que "se hizo el ofendido" e intentó que se interpretara como una orden para que Colau se callara cuando no fue así.

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Desde el escenario colocado en un auditorio de Madrid, Almodóvar leyó el poema "No quiero" de Ángela Figuera Aymerich y presentó a Ángela Raya, nieta de un sindicalista español fusilado en agosto de 1936.

"Tanto el PP como Vox han anunciado su intención de derogar la ley de memoria democrática, así que ya sabéis lo que tenemos que hacer el domingo", afirmó entre aplausos de los militantes socialistas.

Los comicios previos, del 23 de julio de 2023, estuvieron marcados por su excepcional celebración en verano y un volumen extraordinario de voto postal (2.471.932) asociado a estas circunstancias.

Los votos emitidos representan el 92,03 % de las solicitudes admitidas, un ratio de participación similar a procesos previos.

Desde el PP denunciaron ante la junta electoral "irregularidades" y "graves incidencias" en relación al voto postal y el envío de documentación y propaganda electoral, mientras que Correos asegura que puso a disposición de los solicitantes el 100 % de los mismos.

La fecha de las elecciones la fija el decreto que convoca los comicios y pese a que desde hace cuatro décadas recae en domingo, hubo tres excepciones en democracia: las elecciones constituyentes del 15 de junio de 1977 fueron en miércoles y los comicios del 1 de marzo de 1979 y del 28 de octubre de 1982, en jueves.

La rapidez es una de las características del escrutinio del voto electoral en España. Los resultados en fase provisional suelen conocerse de forma casi definitiva antes de la medianoche de la misma jornada electoral gracias a un sistema que se basa en el recuento manual de los sufragios por parte de los integrantes de las mesas electorales.

Esos datos posteriormente se comunican vía telemática al centro de datos para su difusión provisional.

El escrutinio oficial y definitivo se cierra en días posteriores, tras comprobaciones y la inclusión del voto del extranjero.