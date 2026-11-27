Espaillat recibió la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, la más alta distinción que otorga el Gobierno dominicano, en reconocimiento a su trayectoria política, compromiso social y contribuciones a la comunidad dominicana.
La distinción fue entregada durante una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional, donde Abinader destacó los vínculos del legislador con la República Dominicana y su permanente respaldo a los dominicanos residentes en Estados Unidos, así como sus aportes al desarrollo del país.
"Adriano es una referencia entre los congresistas hispanos del Congreso norteamericano y eso es muy positivo para nuestro país y estamos seguros de que siempre él estará para ayudar a la República Dominicana en todo lo que necesite", afirmó Abinader.
Espaillat, de 72 años, dedicó el reconocimiento a su abuela, quien emigró a Estados Unidos en 1950 y trabajó como costurera, así como a los dominicanos que, mediante su esfuerzo y trabajo diario, contribuyen a proyectar una imagen positiva del país en el exterior.
El legislador, quien entre 2011 y 2016 se desempeñó como senador estatal por el distrito 31 en el Senado de Nueva York, agradeció a Abinader por la distinción y reafirmó su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo de la República Dominicana y de la diáspora dominicana.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor 'Ito' Bisonó, resaltó la trayectoria de servicio público del congresista, su capacidad para promover la unidad y su labor en favor de los derechos de los inmigrantes y de las comunidades latinoamericanas.