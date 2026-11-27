Sepla manifestó este viernes, tras la reunión entre la parte social y la dirección de la compañía, su "profunda preocupación" por la situación que atraviesa Plus Ultra, luego del cese de operaciones y ante un proceso de despido colectivo que deja en situación de total incertidumbre el futuro laboral de sus 120 pilotos (de un total de 659 trabajadores).

Como el resto de los sindicatos que representan a los colectivos de tierra -230 empleados- y de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) -309-, Sepla criticó "con frustración" que la dirección no adoptara con anterioridad medidas que habrían permitido evitar la situación actual o, al menos, minimizar sus consecuencias sobre los trabajadores.

Asimismo, denunció la "opaca" comunicación que la empresa está manteniendo a lo largo de todo el proceso, tanto con los trabajadores como con los diferentes departamentos de la compañía, lo que "contribuye a incrementar la incertidumbre de una plantilla que merece conocer con claridad las perspectivas de futuro de la aerolínea".

Los pilotos manifestaron también su "desconcierto" ante las informaciones relativas a una posible adquisición de la compañía una vez finalizado el proceso de regulación de empleo, "una operación que la propia dirección asegura desconocer".

La organización mostró, además, "su sorpresa e indignación" por la existencia de carencias y errores detectados en la documentación aportada por la parte empresarial en el marco de la negociación del ERE, constatados también por la autoridad laboral.

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En este sentido, el sindicato exigió a la compañía que aporte toda la documentación necesaria y adecúe el planteamiento del ERE a la situación actual, de manera que el proceso de negociación pueda desarrollarse con las debidas garantías, al tiempo que reclama transparencia ante cualquier circunstancia que pueda condicionar el futuro de la compañía y de sus trabajadores.

E insta a la empresa a agilizar el proceso concursal para poder acordar las medidas del ERE, "garantizando la máxima protección de los derechos económicos de los trabajadores y la prioridad de cobro que legalmente les corresponda en un eventual proceso de liquidación".