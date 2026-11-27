La incursión ocurrió alrededor de las 11:55 hora local (10:55 GMT) del miércoles en la comunidad de Tafigana (conocida también como Tafi Gani), en el distrito de Miango del área de gobierno local de Bassa, cuando hombres armados abrieron fuego contra los residentes y huyeron hacia la maleza al detectar la llegada de agentes policiales.

"Como resultado del incidente 17 personas murieron, mientras que otras cuatro sufrieron heridas de diversa gravedad", indicó el portavoz del comando policial de Plateau, Alfred Alabo, según recogen este viernes medios locales.

El vocero detalló que las fuerzas de seguridad se desplazaron al lugar tras recibir la alerta e informó que "las víctimas heridas fueron trasladadas de inmediato a un hospital donde reciben atención médica, mientras que los cuerpos de los fallecidos fueron depositados en la morgue del hospital a la espera de una investigación".

El comisionado de Policía de Plateau, Sunday Okoebor, visitó la aldea para evaluar la situación de seguridad y aseguró a los habitantes que se han aplicado medidas para evitar nuevos ataques.

Por su parte, la portavoz del Gobierno estatal, Joyce Lohya Ramnap, pidió calma a la población para evitar una escalada en la región.

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"El Gobierno hace un llamamiento a los ciudadanos contra las represalias, las declaraciones incendiarias y la difusión de información no verificada capaz de aumentar las tensiones", señaló Ramnap.

El estado de Plateau, situado en el denominado Cinturón Medio de Nigeria, registra desde hace años enfrentamientos entre comunidades locales vinculados a disputas por la tierra, los derechos de pastoreo y los recursos, a los que se suman divisiones étnicas y religiosas.

El ataque ocurre tres meses después de que al menos 25 personas murieran en otra incursión nocturna en el área de gobierno local de Mangu, en ese mismo estado.