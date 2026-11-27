El Comité de Emergencia de Dar Hamar informó de que nueve personas murieron y varias resultaron heridas en bombardeos con drones lanzados por las FAR la noche del jueves contra distintos puntos de Al Nahud, la segunda ciudad más grande del estado.

En un comunicado, la organización denunció también ataques contra las aldeas de Kilómetro 24 y Wad Batran, al oeste de Al Nahud, donde una fuerza integrada por unos 50 vehículos de combate y motocicletas causó varios muertos y decenas de heridos, que fueron trasladados a la ciudad para recibir atención médica.

Por su parte, el Observatorio Sudanés de Derechos Humanos informó de que ha documentado el asesinato de dos jóvenes en las aldeas de Al Sata Al Zarqa y Al Sata Umm al Khabar, en la localidad de Abu Zabad, en ataques atribuidos a las FAR.

El organismo también reportó la muerte de otras once personas y heridas a nueve en un ataque con drones contra un camión que transportaba civiles y mercancías en la localidad de Ghubeish, un balance confirmado por una fuente médica del hospital local. El observatorio no identificó a los responsables de este último bombardeo.

El balance de víctimas con cifras concretas asciende así a 22 fallecidos, aunque podría ser superior, debido a que Dar Hamar no precisó el número de muertos en las aldeas situadas al oeste de Al Nahud.

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El observatorio condenó los ataques contra civiles perpetrados por ambos bandos y alertó de que continúa el desplazamiento de habitantes de Abu Zabad y otras zonas del estado, donde las familias afrontan una grave escasez de alimentos y agua.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó el miércoles de que 795 personas habían abandonado Abu Zabad, Abu Qalb y la aldea de Sata en un solo día debido al deterioro de la seguridad.

La violencia se ha intensificado en Kordofán Occidental desde mediados de noviembre, coincidiendo con el avance del Ejército sudanés y las Fuerzas Conjuntas sobre posiciones de las FAR.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023 y ha causado decenas de miles de muertos y alrededor de 14 millones de desplazados.