Las autoridades españolas están procediendo a remolcar el cayuco, como se conoce a este tipo de navío, con al menos ocho cadáveres y un superviviente a bordo, que se espera que arribe al puerto de La Estaca, en el norte de la isla, a última hora de la tarde.

Otras 84 personas de ese mismo cayuco, entre ellas tres mujeres y un menor, habían sido rescatadas previamente por distintas embarcaciones de Salvamento Marítimo. Al menos siete personas tuvieron que ser desembarcadas en camillas y otras tantas en silla de ruedas, según pudo comprobar EFE.

Entre las seis personas que tuvieron que ser evacuadas previamente en altamar, cinco hombres y una mujer, una de ellas presentaba un cuadro de shock y otra tenía una fractura abierta, señalaron a EFE fuentes de los servicios de emergencias.

Las autoridades marítimas españolas recibieron el aviso sobre el avistamiento de la embarcación pasadas las tres de la madrugada, cuando comenzó a coordinarse el dispositivo de rescate.

También resultó herido un guardia civil español que tuvo que ser evacuado en helicóptero tras sufrir una caída durante la asistencia al cayuco, concretamente cuando trataba de convencer al superviviente que sigue en la embarcación que está siendo remolcada de que la abandonara, según fuentes del operativo.

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Salvamento Marítimo activó un servicio de apoyo psicológico especializado dirigido a sus trabajadores debido al "fuerte impacto emocional" de la emergencia.