En un comunicado, las autoridades locales condenaron "enérgicamente" el ataque y responsabilizaron, basándose en un informe de la sala de operaciones, a los rebeldes hutíes.

El comunicado señaló que el ataque se enmarca en una serie de acciones recientes contra zonas residenciales del distrito de Samaa y la zona de Al Asabih, en el distrito de Al Shamayatayn, donde, según las autoridades, los insurgentes también han atacado mercados, vías públicas, infraestructuras civiles y ambulancias.

Las autoridades instaron a Naciones Unidas y a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos a condenar estos ataques, documentar los hechos y preservar las pruebas físicas para someterlas a un análisis técnico independiente que permita exigir responsabilidades a los autores ante la justicia.

El ataque se produce en medio de las hostilidades en el Yemen y de las operaciones de los rebeldes hutíes contra objetivos en Arabia Saudí, después de que la coalición militar liderada por Riad bombardeara el pasado fin de semana el puerto yemení de Al Hudeida y otras zonas bajo control de los insurgentes.

Los hutíes reivindicaron este miércoles ataques contra los puertos saudíes de Yeda y Yizán, el Centro Financiero Rey Abdullah de Riad y la refinería de Ras Tanura, en represalia por los bombardeos contra territorio yemení.

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El conflicto enfrenta a los hutíes, que controlan Saná y amplias zonas del noroeste del país, con el Gobierno reconocido internacionalmente y respaldado militarmente por Arabia Saudí desde 2015.