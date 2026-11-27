Así, el precio del kilo de gas de uso doméstico pasó de 7.374 guaraníes (1,15 dólares) a 6.734 guaraníes (1,05 dólares), según datos de Petróleos Paraguayos (Petropar).

"Esta rebaja es una medida más para alivianar el costo de vida y no va a ser la última", indicó el mandatario, quien cumple este viernes tres semanas en el cargo tras la destitución del ahora expresidente Santiago Peña a raíz del escándalo por la intervención de Ueno bank.

Alliana indicó que el descuento obedece a la baja de los precios internacionales del petróleo y "la diferencia en el tipo de cambio".

La crisis desatada por la intervención de Ueno Bank presionó al alza precio del dólar en el país, que el jueves alcanzó los 6.434 guaraníes, según los valores de referencia del Banco Central del Paraguay (BCP).

El 3 de noviembre pasado, el día que el BCB comunicó el procedimiento de resolución contra Ueno por problemas de solvencia, cada dólar se cotizaba a 6.060 guaraníes, conforme a los datos de la entidad emisora.

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En octubre, la inflación se ubicó en el -0,1 % y para este año se proyecta que cierre en 3 %, según estimaciones de la entidad emisora.

El 13 de noviembre pasado, el Gobierno de Alliana redujo 300 guaraníes (unos 4 centavos de dólar) al precio de la gasolina y diésel que distribuye Petropar.

Los precios de los combustibles habían subido en los últimos meses ante el incremento en la cotización internacional del petróleo a raíz de la guerra que inició en febrero pasado en Medio Oriente con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.