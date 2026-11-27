En una declaración transmitida a EFE por su portavoz, Ravina Shamdasani, el alto responsable pidió a las autoridades costarricenses que reconsideren urgentemente la medida y le permitan ingresar

Albanese denunció la decisión en un mensaje publicado en la red social X, en el que escribió: "Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines", y añadió: "Saludos desde el aeropuerto de Costa Rica".

Türk expresó su "profunda preocupación" por esta situación e indicó que su oficina está en contacto con las autoridades costarricenses para abordar el caso.

La jurista italiana llegó este jueves al, país centroamericano procedente de Francia para asistir hoy a una ceremonia en la que iba a recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR), el máximo reconocimiento que concede esta institución pública.

El director de Migración costarricense, Homer Badilla, justificó la decisión alegando que Albanese tiene "una alerta internacional por vínculos con actos terroristas", aunque no precisó el origen de esa alerta ni a qué actos se refería.

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Badilla también afirmó que la relatora -una de las primera voces que denunció internacionalmente que Israel ha cometido un genocidio en Gaza- representa un "perfil importante en contra de la seguridad nacional".