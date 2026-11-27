Para esta última entrega, Dimoldenberg, de 32 años, ha escogido a la psicoterapeuta y escritora belga Esther Perel, experta en sexo y relaciones. "Siento como si estuviera terminando una relación", le confesó la presentadora al inicio del capítulo.

"Da miedo terminar algo, porque por supuesto te preguntas qué aguardará el futuro y si será tan bueno como lo que tengo ahora. Que es lo que mucha gente siente cuando terminan una relación", continuó diciendo Dimoldenberg.

La británica no pudo contener las lágrimas hacia el final del episodio, después de que Perel le propusiera a Dimoldenberg que se dirigiese a ella imaginando que estaba despidiéndose de su programa.

"Siento que no puedo estar aquí siempre, necesito abandonar 'The (Chicken) Shop'", aseguró la presentadora, que puso fin al proyecto cambiando el cartel de 'abierto' por uno de 'cerrado' en la puerta de una tienda de pollo frito.

Dimoldenberg empezó el programa en marzo de 2014, con el rapero inglés Ghetts. El concepto era el de tener entrevistas cortas con invitados, bajo la premisa de una "cita" en diferentes establecimientos de Londres, mientras comían pollo frito.

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En los 12 años de 'Chicken Shop Date' la presentadora ha entrevistado a más de 120 celebridades, tales como Ed Sheeran, Jennifer Lawrence, Paul Mescal, Raye, y hasta Rosalía, que aprovechó para enseñarle algunas palabras en castellano durante su visita en 2022.

Entre los últimos capítulos de la serie destaca la entrega con Noel Gallagher de Oasis, publicado hace un mes, que acumula 1,6 millones de visualizaciones solo en YouTube.

A raíz del éxito de 'Chicken Shop Date', Dimoldenberg ha conseguido gran notoriedad pública y se ha convertido en una de las presentadoras más cotizadas del panorama internacional, llegando a liderar la cobertura de la alfombra roja de los premios Óscar durante los últimos tres años consecutivos.