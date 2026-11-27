La audiencia en un juzgado de la capital se suspendió después de que el abogado defensor de la exfuncionaria argumentara que tenía programada simultáneamente otra audiencia en el departamento de Jutiapa, en el interior del país, según informaron fuentes judiciales.

El proceso forma parte de los varios expedientes judiciales que enfrenta la exfuncionaria por acusaciones de corrupción durante su mandato con el Gobierno que presidió Otto Pérez Molina hace más de una década.

Baldetti ocupó la vicepresidencia de Guatemala entre el 14 de enero de 2012 y el 8 de mayo de 2015, fecha en la que dimitió acorralada por la mayor crisis política del país en décadas.

Su renuncia se produjo tras la revelación del Ministerio Público (Fiscalía) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el caso 'La Línea', sobre una red de defraudación aduanera que implicó a altos mandos de la administración tributaria y a su círculo cercano, detonando multitudinarias protestas ciudadanas.

Detenida en agosto de 2015, Baldetti está procesada en al menos cuatro causas de alto impacto como 'La Línea', el fraude del 'Lago de Amatitlán', el de este viernes 'Cooptación del Estado' y 'TCQ', vinculado a la concesión anómala de una terminal marítima.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta la fecha, ha sido condenada a 15 años y seis meses de prisión en 2018 por el caso del lago, y a una pena de prisión dictada en 2022 por 'La Línea', sujeta a apelación.

Con la solicitud de aceptación de cargos por los delitos de lavado de dinero u otros activos y cohecho pasivo, la exvicepresidenta busca evitar la etapa de juicio oral y público mediante una declaración explícita de culpabilidad que derive en una sentencia condenatoria inmediata con una reducción en la pena de prisión.

Sin embargo, esto no le concedería la libertad a Baldetti, quien mantiene condenas vigentes y una orden judicial para reingresar al centro penal para mujeres Santa Teresa, ubicado en la periferia de la capital guatemalteca.