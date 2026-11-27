Cuatro de los presuntos agresores fueron "neutralizados", según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, sin precisar si estos murieron, resultaron heridos o fueron detenidos.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones del poblado El Tiro, donde agentes del Grupo de Operaciones Especiales (G.O.E.) de la Policía Municipal de Mazatlán fueron agredidos "por miembros de la delincuencia organizada, por lo que repelieron dicha acción", detalló la autoridad.

"Afortunadamente ningún policía resultó herido; la situación está bajo control. Como resultado se neutralizaron a cuatro de los agresores", indicó la secretaría.

Las autoridades aseguran haber decomisado armas largas y municiones, así como el vehículo en el que viajaban los agresores.

La zona se encuentra resguardada por agentes que realizan las diligencias correspondientes, añadió la dependencia.

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Hasta el momento, las autoridades tampoco han precisado cuántas personas participaron en el ataque ni a qué grupo criminal pertenecerían.

Los hechos ocurren en medio de la crisis de violencia que atraviesa el estado mexicano desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, las principales facciones del Cartel de Sinaloa, tras la captura en Estados Unidos del histórico narcotraficante Ismael 'el Mayo' Zambada en julio de ese año.

La pugna ha provocado una ola de asesinatos, desapariciones y enfrentamientos armados que se ha extendido a distintas regiones del estado. Octubre cerró con 191 homicidios, la cifra mensual más alta registrada en 2026.

En respuesta a la violencia, las fuerzas federales han intensificado sus operaciones contra el crimen organizado.

Hasta mediados de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó 1.026 detenidos, 2.031 armas aseguradas, 47,9 toneladas de drogas decomisadas y 672 laboratorios clandestinos inhabilitados en Sinaloa.

Por su parte, la organización Causa en Común documentó el asesinato de 25 agentes de seguridad en el estado hasta el 10 de septiembre.