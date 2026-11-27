"Nuestro país recibió una invitación (de ser sede de la OSCE en 2027) y hemos confirmado que Azerbaiyán está listo para hacer nuestra contribución al futuro de esta organización", afirmó Bayrámov durante una rueda de prensa tras su encuentro con su homólogo de Estonia, Margus Tsahkna.

El jefe de la diplomacia azerbaiyana destacó que la presidencia de Suiza culmina el 31 de diciembre y que, hasta el momento, los miembros de la organización aún no han podido elegir la candidatura del próximo anfitrión. Aclaró que esto se debe a las tensiones entre los miembros de la OSCE y a la falta de consenso.

Anteriormente, el vigente jefe de la OSCE, el ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, propuso acordar de una vez las candidaturas de presidente de la organización para los tres próximos años. La iniciativa recibió el apoyo de los 57 países miembros.

Junto con Azerbaiyán, también expresaron su interés Armenia, Austria y Noruega. Los debates sobre este tema tendrán lugar en la próxima cumbre prevista para los días 3 y 4 de diciembre en la ciudad suiza de Lugano.

Durante su encuentro, los ministros de Azerbaiyán y Estonia también discutieron la cooperación en las áreas comercial y económica, de energía y de transporte.

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Además, Tsahkna, quien llegó a Bakú procedente de Ucrania, abordó el tema de la guerra entre Moscú y Kiev, y la seguridad europea. Denunció las acciones rusas de sabotaje y confirmó el cierre de la frontera entre Estonia y Rusia a partir del 1 de diciembre.