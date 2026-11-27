Según el Instituto Real de Meteorología (IRM), hay que remontarse hasta el 24 de noviembre de 1998, cuando se llegó a los -7,4 ºC, para encontrar un valor mínimo tan bajo.

La temperatura registrada este viernes también es, hasta el momento, la más baja de 2026.

Aun así, no se puede calificar a este 27 de noviembre como el día más frío del año, ya que este hito se basa en el valor medio diario más bajo, que incluye las temperaturas máximas y las mínimas.

Durante el día no se prevé que el mercurio suba mucho más: tan solo se alcanzarán los -2 ºC en las zonas altas de las Ardenas (este), mientras que el resto del país oscilará entre los 1 o 2 ºC.

A cambio, los cielos permanecerán despejados en la mayor parte del país, incluida Bruselas, después de que se disipen los bancos de niebla con los que amaneció la capital belga.

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Bélgica lleva sumida en un ambiente plenamente invernal durante toda esta semana, con temperaturas máximas que apenas superan los 5 ºC en Bruselas, en un contexto de frío intenso en el norte de Europa, con mínimas de entre 20 y 30 grados bajo cero en algunos puntos de los países nórdicos.

El récord frío que, precisó el servicio meteorológico, no impedirá que 2026 se convierta en el año más caluroso jamás registrado en Bélgica, especialmente tras un verano extremadamente cálido.