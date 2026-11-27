Centenares de personas se lanzaron a las calles ataviadas de abrigos, bufandas, gorros y guantes para combatir unas temperaturas que apenas sobrepasaron los 0 grados centígrados a las seis de la tarde hora local, cuando se encendió el árbol, y tras vivir la madrugada más fría para un mes de noviembre desde 1998 -con -4,9 ºC, según informó el Instituto Real de Meteorología de Bélgica.

Pese al intenso frío, los motivos para salir de casa eran múltiples: las luces de navidad, un belén de madera, una pista de hielo, una noria... Todo ello unido al 'black friday', el día por excelencia de los descuentos pre-navideños que ayudó a llenar aún más las calles.

Desde este viernes y hasta el próximo 3 de enero, todos los eventos navideños están reunidos bajo el paraguas de 'Plaisirs d'Hiver' (Placeres de invierno), que este año celebra 25 años como emblema de la Navidad bruselense.

Como cada año, el gran protagonista de la Navidad es el imponente abeto de la Grand-Place, de casi 20 metros de altura y decorado con luces de colores, 800 bolas, cintas o lazos de distintos tamaños, formas y materiales.

El árbol elegido, de un pequeño pueblo cercano a Brujas (Flandes), será reciclado a partir del próximo 3 de enero para convertirlo en mobiliario urbano.

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En la misma plaza también se puede contemplar el tradicional belén, elaborado en madera por jóvenes de entre 12 y 16 años de una escuela del País Vasco francés -situado en el departamento galo de los Pirineos Atlánticos-, el territorio escogido para ser el invitado de honor en esta edición.

En este pesebre el Niño Jesús yace en una cuna de caparazón de tortuga, un guiño al primer monarca Borbón de Francia, el rey Enrique IV, simbólico de Bearne.

El belén también contiene una carretilla de madera en representación de la Casa de la Carretilla, uno de los edificios que componen la Grand-Place, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998.

Sin salir de la emblemática plaza se puede contemplar otro de los grandes reclamos de estas Navidades: la proyección tridimensional en la fachada del Ayuntamiento de Bruselas.

Esta pieza de tres minutos de duración está dedicada al nacimiento de la capital y se proyectará a diario cada veinte minutos, desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche.

El espectáculo marca el primer acto de una trilogía que se desarrollará durante los próximos años, ofreciendo un nuevo capítulo de la historia cada temporada.

Hojas que caen, juegos de texturas y figuras inspiradas en el 'Art Nouveau' son solo algunos de los elementos que se suceden en la proyección.

La experiencia inmersiva de 360 grados se completa con música y efectos de sonido.

Fuera de la Grand-Place, los mercadillos navideños se despliegan por el centro de la capital europea, como en las plazas de la Bolsa, de Brouckère -que también alberga una pista de patinaje sobre hielo- o enfrente de la Iglesia de Santa Catalina.

El 'glühwein' (vino caliente), gofres y hasta churros son algunas de las delicias que se pueden degustar en los 257 puestos que componen los mercadillos.

Arnau, barcelonés residente en Bruselas, dijo a EFE sentirse contento por la apertura de los mercadillos, aunque lamentó que hubiese "mucha gente" en las calles.

"Se nota que es una cosa que viene gente de todos lados a verla", expresó.

Aina, también de Barcelona, se mostró entusiasmada por la llegada de las fiestas.

"La Navidad nos ilusiona, es una época bonita", añadió.

Por su parte, David, de visita en Bruselas, celebró el ambiente "familiar" que se ha vivido con el encendido de las luces, que calificó de "bellísimas".