Dos acusados fueron absueltos, según informó la cadena pública NDR, mientras que el resto fueron sentenciados a penas de entre dos años y medio y seis años y medio de cárcel.

De los siete condenados, con edades comprendidas entre los 28 y los 58 años y cuyas nacionalidades no trascendieron, uno fue hallado culpable de tráfico de drogas y los otros fueron considerados cómplices.

Los hechos ocurrieron en 2024, cuando, según la Fiscalía, el grupo introdujo cientos de kilos de cocaína de Costa Rica, camuflados en un cargamento de piñas congeladas, y de Ecuador, en un contenedor de plátanos.

Además, en 2025 planificaron introducir la misma droga desde Paraguay, oculta en cargamentos de maíz para alimentación animal, aunque estos envíos no llegaron a producirse, según la Fiscalía, por problemas de abastecimiento.

Sin embargo, a juicio de los magistrados sólo se pudo demostrar sin lugar a dudas la introducción de un solo cargamento de 500 kilos, que fue descubierto por agentes aduaneros en un contenedor de plátanos procedentes de Ecuador.

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En los otros casos hay mensajes entre los condenados que apuntan a planes para importar más cocaína, pero contienen contradicciones y no pueden interpretarse por ello de forma unívoca, explicaron al anunciar la sentencia.