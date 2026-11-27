La controversia se originó por una fotografía en la que aparecen Cepeda y Lafaurie durante el Congreso Ganadero celebrado en la ciudad de Valledupar (norte), que llevó al mandatario a cuestionar la relación del líder gremial con el senador izquierdista, a quien De la Espriella venció este año en las elecciones presidenciales

"Quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo", escribió De la Espriella en X, donde acusó al dirigente gremial de proteger "décadas de privilegios disfrazados de interés gremial".

El mandatario aseguró que su Gobierno no necesita intermediarios para relacionarse con los productores y anunció que la política pública del sector ganadero y del campo se definirá directamente con ellos, sin la mediación de quienes, a su juicio, se alían con sus adversarios políticos.

Lafaurie respondió con una publicación de nueve mensajes en la que explicó que Fedegán había invitado a todos los congresistas al encuentro y que, como presidente de la organización, le correspondía recibir a los asistentes con independencia de su filiación política.

Aunque reconoció tener diferencias de fondo con el senador, Lafaurie consideró un error que las relaciones de un gremio con el Congreso dependan de quién ocupe la Presidencia y defendió su obligación de interlocución con cualquier Gobierno para proteger los intereses de los ganaderos.

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Por su parte, Cepeda publicó un pronunciamiento, en el que acusó al Gobierno de desplegar ataques contra la democracia y las libertades fundamentales, entre ellos la estigmatización de los opositores, la censura y las agresiones a la libertad de expresión.

El enfrentamiento se produce en medio de otros desencuentros entre el Ejecutivo y los representantes empresariales, que en octubre desembocaron en la salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) tras denunciar presiones que, según afirmó, afectaban la autonomía del gremio.

También generó controversia la frustrada llegada de Carolina Soto a la dirección de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), después de cuestionamientos a su eventual designación por parte de personas cercanas a De la Espriella.

En el caso de Fedegán, las diferencias ya habían escalado a comienzos de noviembre, cuando el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, pidió a Lafaurie abandonar una reunión sobre las cadenas cárnica y láctea.

El episodio estuvo relacionado con la administración del Fondo Nacional del Ganado, sobre cuyos recursos el Gobierno anunció una auditoría independiente.

La junta directiva de Fedegán ratificó por unanimidad a Lafaurie el 5 de noviembre y reivindicó la independencia de las organizaciones empresariales, al señalar que los gremios no existen para refrendar automáticamente las decisiones gubernamentales.

Lafaurie abandonó en febrero el Centro Democrático para incorporarse al Movimiento de Salvación Nacional, que respaldó la candidatura presidencial de De la Espriella.

Su esposa, la exsenadora María Fernanda Cabal, también se distanció del uribismo y anunció la creación del Partido Republicano colombiano.