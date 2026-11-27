"Cuanto más estudio, mayor conciencia tengo de todo lo que me falta por conocer. Cada lectura abre nuevas preguntas y me lleva a materias que antes no había considerado", afirmó el mandatario durante la ceremonia de entrega del reconocimiento en Bogotá.

De la Espriella agradeció a la universidad el título, que calificó como "un honor" concedido por su "alma mater", y aseguró que este le anima a continuar aprendiendo pese a las "responsabilidades tan complejas" que ejerce como presidente de la República en un "momento tan difícil para la patria".

Durante su intervención, el jefe de Estado invitó a los integrantes de su Gobierno a mantener la inquietud intelectual, hacerse preguntas y no perder el interés por el estudio porque "el ejercicio profesional no puede ser una excusa para dejar de estudiar, menos aún cuando se tienen responsabilidades públicas".

La Universidad Sergio Arboleda también concedió hace catorce años un doctorado honoris causa en Derecho al expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy como el primer mandatario europeo con esta distinción en una institución colombiana.