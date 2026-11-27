"Ya hoy se aprobó, en la directiva del Banco Interamericano, la dispensa para Venezuela, primer paso. Pero ya desde hoy está disponible el crédito para el sector privado y para los emprendedores, BID Invest", señaló la mandataria en un acto con comerciantes y empresarios, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez no precisó de cuánto sería el monto de este crédito.

La mandataria recordó que las autoridades del Banco Interamericano estuvieron en Venezuela para dar impulso, a través del financiamiento, al sector privado y también a los pequeños empresarios y comerciantes.

"Esta política del diálogo diplomático tenemos que verlo traducido en beneficios para el país, beneficios para nuestra población, nuestros ciudadanos", añadió.

El pasado 2 de octubre, una delegación del BID Invest visitó Venezuela para evaluar planes de financiamiento para el sector privado, según informó entonces Rodríguez.

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La presidenta encargada dijo que el encuentro permitiría cumplir con un clamor de empresarios, productores, emprendedores, que es "tener mecanismos de financiamiento para la actividad económica de Venezuela", sin ofrecer mayores detalles.

El pasado 13 de noviembre, el BID aprobó por unanimidad la denominada Nota de Acción País, que establece un marco para facilitar asistencia técnica, apoyar al sector privado venezolano y preparar futuras inversiones, según un comunicado publicado.

El documento incorpora dos áreas transversales, la estabilidad macroeconómica y la gestión del riesgo de desastres naturales.

Según el comunicado, la labor de la institución se centrará en tres prioridades. La primera será reconstruir los motores del crecimiento, "con énfasis en la rehabilitación del sector eléctrico y el apoyo a la transición hacia una economía de mercado".

Las otras dos serán mejorar los servicios sociales para las poblaciones vulnerables, incluida la seguridad alimentaria, y apoyar la reconstrucción tras el doble terremoto que sufrió el país en junio, con el foco puesto en "reconstruir mejor".